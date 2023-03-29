İYİ Parti'den istifa eden meclis üyesi AK Parti'ye katıldı

İYİ Parti’den istifa eden Aksu Belediye Meclis Üyesi Yunus Akpınar, AK Parti’ye geçti.
İYİ Parti'den istifa eden Aksu Belediye Meclis Üyesi Yunus Akpınar, AK Parti'ye geçti. Akpınar'ın parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.
Sosyal medya sayfası üzerinde İYİ Parti'den istifa ettiğini duyuran Aksu Belediye Meclis Üyesi Yunus Akpınar, AK Parti saflarına katıldı. AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin'le beraber Ankara'da bulunan Yunus Akpınar'ın parti rozetini, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gurup Toplantısı sonrası taktı.