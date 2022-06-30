İzcilik kampında jandarma tarafından temiz çevre ve doğa etkinliği

Antalya'da jandarma ekipleri, izci kampına katılan çocuklara “Sıfır Atık Projesi” çerçevesinde temiz çevre ve doğa konusunda farkındalık etkinliği düzenledi.

Antalya'da Türkiye'nin bir şehir merkezindeki en büyük yeşil alanı Zeytinpark'ta, çocuklar doğanın içinde kamp yaparak çadır kurmayı, harita kullanmayı, kamp çantası hazırlamayı öğreniyor. Antalya İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından da "Sıfır Atık Projesi" çerçevesinde küçük izcilere "Temiz Çevre ve Doğa" konusunda farkındalık oluşturma etkinliği yapıldı.

Antalya Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından etkinlik boyunca izciliğin temel prensibinin tabiatı korumak ve onu temiz tutmak olduğu, izcilerin çevreyi temiz tutan en iyi çevre dostu, orman koruyucuları, bitki ve hayvanlar ile arkadaş, doğa ile bütünleşmiş, vatanına ve milletine sadık insanlar olduğu anlatılarak farkındalık oluşturuldu. Etkinlik sonunda jandarma personeli ve izciler, beraber kedi severek spor aktiviteleri yaptı.