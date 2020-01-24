Jahovic resmen Antalyaspor'da

Antalyaspor, Yeni Malatyaspor'dan transfer ettiği ve bu yıl Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 11 gol atarak gol krallığı sıralamasında ilk 5 içerisinde bulunan Adis Jahovic ile 1 yıl uzatma opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig'de 11 maçtır kazanamayan ve topladığı 14 puanla 16. sırada yer alan Antalyaspor, gol yollarındaki sorununu çözmek adına Süper Lig'in golcü isimlerinden Yeni Malatyaspor forması giyen 33 yaşındaki Adis Jahovic'i renklerine bağladı. Akdeniz ekibi, bugün anlaşmaya vardığı Yeni Malatyaspor'un başarılı forveti Adis Jahovic için imza töreni düzenledi. 1 yıl uzatma opsiyonlu 1,5 yıllık imza atan ve 81 numarayı giyecek olan Jahovic, bu sezon ligde 18 maçta 11 gol atma başarısı göstererek gol krallığında iddialı konumda bulunuyor.

"Performansımı maksimum sergileyeceğime söz veriyorum"

İmza törenin ardından açıklamalarda bulunan Jahovic, Antalyaspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Önemli hedefleri bulunan bir kulübe geldiğinin bilincinde olduğunu aktaran Jahovic, kulübün bugün bulunduğu konumun iyi olmadığını ancak hep birlikte çalışarak Antalyaspor'u istenen yere getireceklerini söyledi. Jahovic, “Kadroda tanıdıklarım var. Çok hızlı bir adaptasyon sürecinden sonra takıma katkı sağlamak istiyorum. Hedefimizi biliyoruz, bu hedefe gitmek için kendi bireysel performansımı maksimum sergileyeceğime söz veriyorum. Tamer hocayla Göztepe'de 3 sezon birlikte çalışmıştık. Oyun mentalitesini ve taktiğini çok iyi biliyorum. O yüzden bu benim için avantaj. Denizli maçına konsantre olup elimizden gelenin en iyisini yapacağız” dedi.

"Gol atmak her oyuncunun kanında var"

Gol hedefi sorulan Jahovic, “Gol atma isteği her oyuncunun kanında olan bir şeydir. Tabi ki benim işim gol atmak ama önemli olan Antalyaspor'un netice alacağı skoru sağlamak” cevabını verdi.

Lukas Podolski ile birlikte oynamanın kendisine mutluluk vereceğini belirten Makedon forvet, “Daha önce dünya çapında olan oyunlarla oynamıştım. Konya'da Samuel Eto'o ile oynamıştım. Bu tarz isimlerle oynamak tabi ki mutluluk verici. Eto'o ile iyi bir ikili olmuştuk, Podolski ile iyi işler çıkaracağız. Ama önemli olan Antalyaspor'un hedefine ulaşabilmesi” diye konuştu.

Fiziki olarak iyi durumda olduğunu belirten Jahovic, Tamer hocanın kendisine şans vermesi halinde Denizlispor maçında 90 dakika forma giyebilecek düzeyde olduğunu söyledi.

5'inci transfer

Antalyaspor Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay, Jahoviç ile birlikte 5'inci transferi yaptıklarını söyledi. Jahovic'in Türkiye tecrübesinin olduğuna dikkat çeken Altay, "Kendisini ıspatlamış, ligde de gol krallığında bulunan bir arkadaşımız. Umarım Antalya'da gollerini devam ettirip hem Türkiye Kupası'nda hem de ligde iyi yerde bitirmemize önemli bir rol almış olur" açıklamasını yaptı.

Avustralya Ligi ekiplerinden Western United'da forma giyen Ersan Adem Gülüm'le anlaştıklarını ve 1,5 yıllık anlaşmaya vardıklarını da açıklayan Altay, bir orta saha transferi yaparak transferi noktalayacaklarını kaydetti.