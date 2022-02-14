İhlas Haber Ajansı

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Jandarma, 14 Şubat'ta şehitlikleri ziyaret etti

Antalya’da jandarma ekipleri 14 Şubat Sevgililer Günü’nde şehitlikleri ziyaret etti.

Antalya'da jandarma ekipleri 14 Şubat Sevgililer Günü'nde şehitlikleri ziyaret etti.


Antalya il Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı Jandarma Trafik Timleri 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Antalya merkez ve ilçelerinde şehitlikleri ziyaret ederek, dua ettiler. Mezarlara çiçek bırakan ekipler eskiyen Türk Bayraklarını da yenisi ile değiştirdiler.


Öte yandan, Jandarma ekipleri şehitlik ziyareti sonrası yaşlı çiftleri de unutmadı. Çiftlere pasta sürpriz de yaparak sevgililer gününü kutladı.

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