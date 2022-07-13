İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Jandarma 15 Temmuz şehitleri için mevlid okuttu

Antalya’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri çerçevesinde şehit aileleriyle bir araya gelen jandarma ekipleri, şehitler anısına mevlid okuttu.

Antalya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri çerçevesinde şehit aileleriyle bir araya gelen jandarma ekipleri, şehitler anısına mevlid okuttu.


Antalya Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13 Temmuz'da saat 12.40'ta, 15 Temmuz şehidi ailelerinden Şehit Polis Memuru Muhammed Oğuz Kılıç'ın kardeşleri Gamze ve Oğuz Kılıç ve Şehit Yasin Naci Ağaroğlu'nun annesi Zehra Ağaroğlu ile babası Osman Ağaroğlu ile bir araya geldi. İl Jandarma Komutanlığı karargâh personelinin de katılımıyla Mevlid-i Şerif okundu. Mevlid sonrası şehit aileleri ile birlikte İl Jandarma Komutanlığı personeline Mevlid-i Şerif için hazırlanan ikramlarda bulunuldu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.