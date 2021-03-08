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Jandarma, 8Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Şehit ve Gazi annelerini unutmadı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında şehit ve gazi anneleri başta olmak üzere trafik timi kadın şoförlerine karanfil verdi.



İçişleri bakanlığınca kontrollü normalleşme sürecinde hazırlanan haftalık tematik denetimler kapsamında Antalya il jandarma komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı trafik timleri 8 Mart günü toplu taşıma araçları ile okul servis araçları kontrolü yaptılar. Kontrollerde maske, mesafe ve belirlenen taşıma kapasitesinde taşıma faaliyetlerini denetleyen ekipler, aynı zamanda Dünya Kadınlar günü olması vesilesiyle araçlarda bulunan bayanlara karanfil ikram ederek dünya kadınlar gününü kutladılar. Öte yandan, Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Şehit ve Gazi anneleri ile Trafik Timi kadın şoförlerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Jandarma Personeli tarafından kutlandı.

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