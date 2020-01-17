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Jandarma Döşemealtı'nda karne dağıttı

Döşemelatı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçedeki öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.


Döşemealtı ilçesinde karne alan 13 bin öğrenci yarıyıl tatiline girdi.


Dilek Recep Özer Ortaokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine, Döşemealtı Kaymakamı Cengiz Cantürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdem Kaya, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Jandarma Teğmen Gizem Alanur ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutan Vekili Serhan Alanur ve öğrenci velileri katıldı. Kaymakam Cantürk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaya, 5 ve 6'ıncı sınıf öğrencilerine karnelerini dağıttı.


Öğrencilerin karne heyecanına jandarma ekipleri de eşlik etti. Jandarma tarafından öğrencilere kitap, cetvel ve boyama kitabı hediye edildi. Karne dağıtımından sonra okul bahçesinde öğrencilere jandarma motosikletli trafik timleri tarafından gösteriler düzenlendi.

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