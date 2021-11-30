İhlas Haber Ajansı

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Jandarma ekipleri, 2 şahsı uyuşturucu madde kullanırken yakaladı

Antalya’da jandarma ekipleri devriye sırasında 2 şahsı araç içerisinde uyuşturucu madde kullanırken yakaladı.

Antalya'da jandarma ekipleri devriye sırasında 2 şahsı araç içerisinde uyuşturucu madde kullanırken yakaladı.


Manavgat ilçesi Kızılot Mahallesinde Jandarma ekiplerinin devriyesi sırasında, M.S. ve O. D. isimli şahıslar, araç içinde uyuşturucu madde kullanırken yakalandı. Şahısların devriye aracını görünce attıkları sigara paketi içerisinde 4 paket halinde 10 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı.

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