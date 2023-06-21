Jandarma narkotik köpeklerinden uyuşturucuya geçit yok

Antalya'nın Aksu ilçesinde jandarma köpek timi ile birlikte şüphelilere yapılan üst ve eşya aramalarında 1 gram esrar, 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet bu tabancalara ait şarjör ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre; Antalya İl Jandarma Komutanlığı Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüpheli bir araç durduruldu. Araçtaki şahıslarında tedirgin hareketlerde bulunması üzerine jandarma köpek timi ile birlikte şüphelilere yapılan üst ve eşya aramalarında; 1 gram esrar, 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet bu tabancalara ait şarjör, 44 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Şüpheli 4 şahıs hakkında adli işlemlere başlanıldığı bildirildi.