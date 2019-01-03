Jandarma öğrencilere trafik bilinci oluşturuyor

Antalya'da jandarma tarafından ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

‘Trafik dedektifleri' projesi kapsamında,öğrencilerde trafik bilinci oluşturmak için okullarda eğitim faaliyetlerine devam eden Konyaaltı ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlıklarının trafik timleri Bahtılı Hasan Fatma Çavlı İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Okul bahçesinin yanında sınıfta da öğrencilere, karşıdan karşıya güvenli geçiş, geceleri karayolunda yürürken dikkat edilecek hususlar,güvenli yolculuk, güvenli oyun alanları ve emniyet kemeri kullanımı konularında bilgiler verildi. Sınıfta yere kurulan trafik eğitim parkı üzerinde öğrencilere uygulamalı olarak uymaları gereken kurallar aktarıldı. Öğrenciler böylelikle sözlü anlatımın yanında, uygulama yapma imkanına da sahip oldu. Ekipler, eğitim sonunda öğrencilere, trafik dedektifi kimlik kartı, dergi ve kitap, oyuncak ve çeşitli hediyeler verdi.