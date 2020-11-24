Jandarma öğretmenleri unutmadı

Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler İlçelerdeki okullarda görevli Müdür ve Müdür Yardımcıları ile Ana okul öğretmenlerine çiçek takdim ettiler. Yine pandemi nedeniyle okullarında olamayan öğretmenlere ise hoş bir sürpriz yapan ekipler her öğretmenin sınıfına giderek masalarına çiçek bıraktılar ve gıyabında öğretmenler gününü kutlayıp kısa videolar çekerek Öğretmenlere gönderdiler.