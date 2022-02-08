İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Jandarma, Roma Dönemi'ne ait 3 mezar taşı ele geçirdi

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda Roma Dönemi’ne ait olduğu değerlendirilen 3 parça mezar taşı ele geçirildi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 3 parça mezar taşı ele geçirildi. Mezar taşını gizlediği belirlenen bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.


Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Kısım Amirliği ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Hisarçandır Mahallesi Kömür Ocağı mevkiinde ormanlık alan içerisinde tarihi eser nitelikli heykel olduğu istihbaratına ulaştı. Bölgede araştırma yapan ekipler, doğal kaya parçasının altına gizlenmiş 3 parça halinde Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen mezar taşı ele geçirdi. Jandarma taşları S.G.'nin sakladığını belirledi. Mezar taşları ise incelenmek üzere Antalya Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.