Jandarma tarafından bulunan yaralı doğan sağlığına kavuşturulacak

Antalya'nın İbradı ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde yaralı halde bulunan doğan tedavi ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, İbradı İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle doğanın uçamadığını fark eden askerler, hayvanı karakolda ısıtarak yarasını tedavi etti. Hemen gerekli yerlerle irtibat kuran ekipler, yaralı doğanı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim etti. Yaralı doğanın, tedavisinin yapılmasının ardından yeniden doğal hayata salınacağı bildirildi.