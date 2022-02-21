Jandarma tarafından gümrük süresi dolan 8 araca el konuldu

Antalya'da yurt dışından getirilen ve Türkiye'de kalma süresi geçen 8 araca jandarma tarafından el konuldu.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipler, 14-20 Şubat 2022 tarihleri arasında gümrük süresi dolmuş araçların yakalanmasına yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler, Jandarma Trafik Bilgi Sistemi üzerinden yapılan sorgulamalarda; Almanya, Polonya, Rusya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Macaristan ve Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapan çeşitli marka ve modellerde toplam 8 aracın yasal gümrük süresinin dolduğunu tespit etti. Jandarma trafik timlerince tespiti yapılan 8 araç yakalanarak Gümrük Müdürlüklerine teslim edildi.