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Jandarma trafiği yerden ve havadan denetledi

Antalya il jandarma komutanlığı ekipleri tarafından Korkuteli ilçesinde yerden ve havadan trafik denetimi yapıldı.


Antalya İl Jandarma Komutanlığı görevlileri, Korkuteli ilçesinde trafik düzeni ve güvenliği bakımından kara yollarını kullananların kurallara uymaları yönündeki farkındalığı artırmak amacıyla Ramazan Bayramı'nda havadan ve yerden denetim gerçekleştirildi. Çalışmalarda, sağ şeritte veya uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, kask takmama, tehlikeli şerit değiştirme, makas atma, hatalı sollama, yakın takip, kara yolunda zorunlu haller dışında duraklama, park etme konuları değerlendirildi.


Uygulamalarda sürücülere, yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle zorunlu haller olmadığı müddetçe evde kalmanın önemi anlatılıp trafik kurallarına uymaları, yorgun ve uykusuz bir şekilde yolculuk yapmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Jandarma ekipleri yol uygulamasında sürücülere Bayram şekeri ve kolonya ikram etti.

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