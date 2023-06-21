Jandarma uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor

Antalya'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 17 bin 362 gram esrar maddesi, 18 gram skunk,196 gram metamfetamin, 105 gram bonzai, 2 bin 769 kök kenevir, 12 adet sikke, 270 paket ısıtılmış tütün ele geçirildi.

Antalya Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlarıyla, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde düzenlenen operasyonlar neticesinde pek çok uyuşturucu maddenin ele geçirildiği ifade edildi.

Düzenlenen operasyonlarda; 17 bin 362 gram esrar, 18 gram skunk, 196 gram metamfetamin, 105 gram bonzai, 2 bin 769 kök kenevir, 12 adet sikke, 270 paket ısıtılmış tütün, 223 adet elektronik sigara, 576 paket sigara, 11 bin 500 adet boş makaron, 50 paket tütün, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 13 adet fişek, 102 adet sahte para ve suç gelirinden elde edilmiş 200 bin TL'nin ele geçirildiği bilgisi verildi.

Ayrıca düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 638 şahsın yakalandığı, 46 adet uyuşturucu ve kaçakçılık olayına müdahale edilerek, 79 olay şüphelisinin de hakkında adli işlem yapıldığı ifade edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalara ara vermeden devam edileceği vurgulandı.