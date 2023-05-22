Jandarma uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor: 33 tutuklama

Yapılan çalışmalar sonucu elde edilen bilgilere göre harekete geçen jandarma ekiplerince, yüklü miktarda uyuşturucunun ele geçirildiği belirtildi.

Antalya Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ve bağlı ilçe Başsavcılıklarının talimatıyla, Antalya İl Jandarma Komutanlığınca bir dizi operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti, 2313 SKM Yasadışı Kenevir Ekimi ve Uyuşturucu Madde Kullanma suçlarına yönelik olarak icra edilen 178 faaliyet sonucunda; 563 gram esrar maddesi, bin 506 adet uyuşturucu hap, 1151 gram metamfetamin maddesi ve 5 adet av tüfeğinin ele geçirildiği belirtildi. Ayrıca düzenlenen operasyonda 2 bin 313 araç, 5 bin 684 şahıs, 86 park/bahçe kontrol edilerek sorgulanmış, 15 araç ve 253 şüpheli şahsın yakalanarak haklarında adli işlem yapıldığı bilgisi verilmiştir. Yakalanan şüphelilerden 33'ünün tutuklandığı, 220 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalara ara vermeden devam edileceği vurgulandı.