Jandarma ve Finike Kaymakamı ilkokul öğrencileriyle kitap okudu

Antalya'nın Finike ilçesinde jandarma ekipleri, ilçe kaymakamı Zafer Sağ'ın da katılımı ile AHENK Projesi kapsamında ilkokul öğrencileri ile birlikte kitap okudular. Ekipler etkinlik kapsamında akülü araba ile çocuklara uygulamalı trafik eğitimi verdi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve Finike İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından, Antalya'nın Finike İlçesinde bulunan Emin Akın İlkokulunda Finike Kaymakamı Zafer Sağ'ın katılımları ile Antalya Valiliğince başlatılan Antalya'da Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma (AHENK) projesi kapsamında kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Kitap okuma etkinliği sonrasında Jandarma Trafik timleri tarafından okulda bulunan öğrencilerle teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verildi. Öğrencilere, okul servis aracına binme ve inme, emniyet kemeri, kask kullanımı, yaya geçidi kullanım kuralları anlatıldı. Yaklaşık 500 öğrencinin katıldığı etkinlikte akülü arabalarla çocuklara uygulamalı eğitim verildi.