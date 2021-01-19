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Jandarma yaralı atmacayı hayvan barınağına teslim etti

Jandarma, devriye görevi sırasında Dolbazlar Mahallesinde yol kenarında bulduğu yaralı atmacayı barınağa teslim etti.


Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, Sarılar Jandarma Karakoluna bağlı ekipler, Dolbazlar Mahallesinde gerçekleştirdiği önleyici kolluk devriyesi sırasında yol kenarında yaralı olduğu için uçamayan bir atmaca buldu. Sarılar Jandarma Karakoluna getirilen ve kanadından büyük bir yarası olduğu görülen atmaca, burada tavuk eti verilmek suretiyle beslendikten sonra, tedavisinin yapılması ve sağlığına kavuştuktan sonra doğal hayata geri dönmesi için Manavgat Belediyesi Hayvan barınağına teslim edildi.

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