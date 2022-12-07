Jandarmadan 3 milyon değerinde kaçak tütün operasyonu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekiplerinin kaçakçılık ile mücadele çerçevesinde gerçekleştirdiği operasyonda, piyasa değeri 3 milyon 50 bin TL olduğu değerlendirilen kaçak tütün, sigara, elektronik sigara ve makaron ele geçirildi.

Manavgat'ta kaçakçılık ile mücadele çerçevesinde R.A. isimli şahsın kaçak tütün, sigara, makaron depoladığı ve sattığının tespit edilmesi üzerine; şahsa ait 2 iş yeri, 2 ev, 3 depo ve 1 araçta Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyona; Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı KOM Timi, JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri katıldı.

976 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi

Gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri 3 milyon 50 bin TL olduğu değerlendirilen 976 kilogram kıyılmış tütün, 2 bin 500 adet doldurulmuş makaron, 750 bin adet boş makaron, 230 kilogram nargile tütünü, 85 adet elektronik sigara, 55 şişe elektronik sigara likiti, 170 paket elektronik sigara kiti ve 2 bin 650 adet sökülmüş bandrol ele geçirildi.

2 milyon adet boş makarona el konuldu

Ayrıca, şahsın depolarının ruhsatı olmaması sebebiyle, depoda bulunan orijinal bandrollü 800 kilogram kıyılmış tütün ve 2 milyon adet boş makarona el konuldu. Şüphelinin jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalara ara vermeden devam edilmektedir” denildi.