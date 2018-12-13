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Jandarmadan ‘ağır taşıt' denetimi

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yük taşımacılığında kullanılan araçlar üzerinde denetim gerçekleştirdi.


İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığının talimatları doğrultusunda Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timleri ile yeni kurularak hizmete giren Motosikletli Trafik Timleri, Antalya il merkezinde kamyon, çekici, tanker cinsi araçların arka ve yan koruma çerçevesi, arka işaret levhası ve reflektörlerinin bulunup bulunmadığı ile ilgili denetlemelerde bulundu.


Denetim sonucunda tüm kamyon, çekici, tanker cinsi araçlar kontrol edilerek, kamyon, çekici, tanker cinsi araçlarda “Arka ve yan koruma çerçevesi, arka işaret levhası ve reflektör” bulundurmayanlara gerekli cezai işlem uygulandı. Ekipler denetlemelerin aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

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