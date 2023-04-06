Jandarmadan Alanya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucu madde imal ve ticaretine geçit vermeyen Antalya Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan turizm sezonu öncesi operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlarıyla; Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Alanya İlçesinde ikamet eden şüpheli B.Ç., E.M. ve M.U. isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yapacaklarının tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

Şüphelinin ikametgâhlarında yapılan arama sonucunda; 28,02 gram metamfetamin, 30 kök kenevir bitkisi, 1 gram metamfetamin, 53 adet ecstasy hap, 50 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi ve 9 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Olayla ilgili adli işlemler başlatılırken, Antalya Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamanın sonunda vatandaşların huzur ve güvenliği için uyuşturucuyla mücadeleye azim ve kararlılık ile devam edileceği vurgulandı.