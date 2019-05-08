Jandarmadan AVM'de trafik eğitimi

Trafik haftası etkinlikleri kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muratpaşa ilçesindeki bir AVM'de bilgilendirici trafik standı açtı. Vatandaşlara emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonu kullanmama, makas atmama, trafik Işıklarının bulunmadığı yaya geçitlerinde yayalara öncelik hakkının verilmesi gibi konularda bilgilendirildi.

Jandarma trafik motosikletinin de tanıtımının yapıldığı stantta, jandarmanın trafik hizmetlerinde amacının cezai işlem uygulamak olmadığı, asıl hedefin trafik kazalarını sıfıra indirmek olduğu vatandaşlara anlatıldı. Standı ziyaret edenlere çeşitli broşürler ve çiçek takdim edildi.