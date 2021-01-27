Jandarmadan çoban çadırına kumar baskını

Antalya'nın Kaş ilçesinde jandarma ekipleri, bir çoban çadırında kumar oynatıldığı iddiası üzerine baskın düzenledi. Baskında kumar için yer ve imkan sağladığı belirlenen bir kişiye bin 326 lira para cezası uygulandı.

Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ve 15. JASAT Tim Komutanlığı ekipleri, çobanlık yapan İ.Ç. isimli şahsın Karadağ mahallesi içme mevki'inde bulunan çadırında kumar oynattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Alınan arama kararı ile çadırda yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen ve üzerinde motif bulunan 12 adet metal sikke, 1 adet metal kanca şekilli parça, 1 adet metal halkalı düğme, bin 420 lira nakit para ele geçirildi.

Öte yandan kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan İ.Ç. isimli şahsa bin 326 TL idari para cezası uygulandı.