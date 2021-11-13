Jandarmadan emniyet kemeri farkındalık eğitimi

Antalya'da jandarma ekipleri tarafından öğrenci ve öğretmenlere “Bir Hareketine Bakar Hayat” projesi kapsamında emniyet kemeri farkındalık eğitimi verildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü ve Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri koordinesinde; Kaş ilçesi Karadağ İlk/Orta Okulunda “Huzurlu Sokaklar ve Çocuklar Huzur ve Güven Uygulaması” kapsamında okullar ve çevrelerinde, okul servis araçlarında kontrol faaliyetleri icra edildi. Kaş Karadağ İlk/Orta Okulu öğrenci ve öğretmenlerine ise “Bir Hareketine Bakar Hayat” projesi kapsamında emniyet kemeri farkındalık eğitimi verildi.