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Jandarmadan emniyet kemeri uygulaması

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı Jandarma trafik timleri, 120 personelin katılımıyla merkez ve ilçelerde Emniyet Kemeri denetimi yaptı.

Trafik kazalarda ölüm ve yaralanmaların en başta gelen sebebi olan emniyet kemeri kullanımı konusunda vatandaşları ve sürücüleri bilgilendiren jandarma sürücülere yaşam tünellerinde izlettirilen kısa eğitici videolarla emniyet kemeri takmanın önemi gösterildi. Yapılan denetimlerde 2 bin 250 araç kontrol edilerek kurallara uymayan 110 sürücüye 32.500 TL idari yaptırım para cezası uygulandı.

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