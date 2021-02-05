Jandarmadan emniyet kemeri uygulaması

Trafik kazalarda ölüm ve yaralanmaların en başta gelen sebebi olan emniyet kemeri kullanımı konusunda vatandaşları ve sürücüleri bilgilendiren jandarma sürücülere yaşam tünellerinde izlettirilen kısa eğitici videolarla emniyet kemeri takmanın önemi gösterildi. Yapılan denetimlerde 2 bin 250 araç kontrol edilerek kurallara uymayan 110 sürücüye 32.500 TL idari yaptırım para cezası uygulandı.