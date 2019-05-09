Jandarmadan Engelliler Haftasında mutlu eden etkinlik

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yapılan etkinlikle, Finike İlçesi'nde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi okulunda öğrenim gören 6 öğrenci ziyaret ettiler. İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Amirliği ve Finike ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince beraber organize edilen etkinlikte 6 özel öğrenci için önce asker uğurlama töreni yapıldı. Törene çok sayıda katılım oldu. Törende temsili askere gidecek olan özel öğrencilerin ellerine kınalar yakıldı. Sırtlarına ise Türk bayrakları asıldı. Öğrenciler daha sonra halay ve zurna eşliğinde jandarma araçlarına bindirildiler.

Temsili asker uğurlama töreni

Tören bitimi askere uğurlanan özel öğrenciler, karakola götürülerek teslim oldular. Öğrencilere burada karakol içerisi gezdirildikten sonra ailelere teslim edildi. Yaşanılanlar karşısında çok mutlu olduklarını gözlenen özel öğrenciler, karakoldan uğurlanırken askerlere sarılarak teşekkür ettiler. Öte yandan çocukları ‘Jandarmanın ablası' olarak bilinen Astsubay Sevim Koç ve Çocuk ve Kadın Kısım Amiri J.Kd.Bçvş. Mehmet Farfar da yalnız bırakmayarak çocuklar ile birlikte vakit geçirdiler.