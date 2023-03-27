Jandarmadan ‘hap' operasyonu

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlarıyla; Antalya İl Jandarma Komutanlığı; İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ortak bir operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda H.T. ve İ.İ. isimli şüpheli şahısların evlerinde yapılan arama sonucunda bin 25 adet captagon hapın ele geçirildiği ve şüphelilerin gözaltına alındığı bilgisi verildi.