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Jandarma'dan ‘Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var' Uygulaması

Antalya Valiliği tarafından başlatılan “Hayatıma Kastım Yok, Kaskım Var” projesi kapsamında Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Tim Komutanlığı ekipleri Korkuteli-Fethiye karayolu Kızılcadağ mahallesinde kask uygulaması yaptı.


Jandarma ekipleri, durdurulan motosikletlerin şase numaraları kontrol edilirken, ayrıca kask takıp takmadığı, ehliye ve ruhsatları da denetlendi.


Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Tim ekipleri, sürücülere kaskın önemi anlattı. Kask takmanın hayat kurtardığını anlatan broşürler dağıttı.

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