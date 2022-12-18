Jandarmadan kaçak alkol ve sigara operasyonu

Antalya'da jandarma tarafından yapılan operasyonda kaçak alkol ve kaçak sigara ele geçirildi.

Kemer ilçesi Göynük Mahallesi'nde ikamet eden O.Ş. ve Kuzdere Mahallesi'nde ikamet eden M.A. isimli şahısların ikamet adreslerinde kaçak alkol ve kaçak sigara üretimi yapıldığını tespit eden ekipler harekete geçti.

O.Ş.'nin adresinde yapılan aramada, 20 litre etil alkol, 7 adet alkol yapımında kullanılan alkol kiti ve 9 litre alkol, 15 adet sigara sarma makinesi, 27 adet boş sigara paketi ve 7 adet sarılmış sigara paketi, 4 karton içerisi tütün dolu makaron, 21 karton içerisi boş makaron ve 2 kilogram tütün ele geçirildi.

M.A.'nın adresinde yapılan aramada ise, 1 adet etil alkol ve alkol ölçüm aleti, 20 ml şişe içerisinde alkol yapımında kullanılan aroma ve 3 litre şişe içerisinde alkol ele geçirildi.