İhlas Haber Ajansı

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Jandarmadan kaçak kazı operasyonu: 2 gözaltı

Antalya’nın Aksu ilçesinde 1.

Antalya'nın Aksu ilçesinde 1.derece sit alanında izinsiz kazı yapan 2 kişi gözaltına alınırken, tarihi eser niteliği taşıyan objeler ele geçirildi.


Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT ekipleri Asayiş Şube Müdürlüğü ve Aksu Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sit alanında yer açma ve kazı yapan S.B. ve İ.B.'yi suçta kullandıkları traktörlerle suçüstü yakaladı.


Bölgede gerekli tespitler Müze Müdürlüğü ekipleri ile yapılarak, kazılan alanda tarihi eser niteliği taşıyan objeler ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli S.B. ve İ.B. yakalanarak gözaltına alındı.

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