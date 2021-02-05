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Jandarmadan kaçak kazıya suçüstü

Antalya’nın İbradı ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Antalya'nın İbradı ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelilerle birlikte kaçak kazıda kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.


İbradı İlçe J.K.lığı/Mrk.J.Krk.K.lığı ekipleri tarafından Başlar Mahallesi Çimenli Mevkisinde yapılan operasyonda kaçak kazı yaptığı tespit edilen H.Ç., E.T.,S.D.,H.Ç. ve R.S. isimli şahıslar suçüstü yakalandı. Şüpheli şahısların olayda kullanıldığı tespit edilen 1 adet jeneratör, 1 adet dedektör, 1 adet beton delici , 2 adet gaz maskesi, 2 adet gaz maskesi iltresi, 1 adet uzatma kablosu, 1 adet halat, 1 adet balyoz, 4 adet murç, 2 adet 1.5 metre uzunluğunda şiş, 3 adet beton delici ucu, 1 adet çekiç, 1 adet balta, 1 adet manivela, 1 adet akü, 1 adet kürek, 1 adet kazma ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının Akseki Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği bildirildi.

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