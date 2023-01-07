Jandarmadan kaçak tütün ve elektronik sigara operasyonu

Antalya'da jandarmanın tütün mamulleri satışı yapan işletmelere yönelik yaptığı çalışmalarda yüklü miktarda tütün, boş makaron ve elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte şüpheli M.Ş. isimli şahsın iş yerinde yapılan denetimde TAPDK Tütün ve Tütün mamullerinin perakende satış izin belgesi olmadan satışa sunulan malzeme ele geçirildi. Yapılan aramada 175 kilogram tütün, 255 bin adet boş makaron, bin 200 gram paket tütün, 70 kilogram kıyılmış kaçak tütün 60 kilogram nargile tütünü 40 bin 400 adet

doldurulmuş makaron, 900 adet puro, 320 adet elektronik sigara ve 470 paket tütüne el konuldu.