Jandarmadan kadınlara çiçek

Antalya'da jandarma, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadınlara çiçek dağıttı.

İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliğince, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde Kepez ilçesi Duacı Mahallesi pazar yerinde etkinlik düzenledi. Kadın jandarma ekipleri, pazar tezgahında satış yapan ve alışverişte bulunan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlayarak çiçek takdim etti. Kadınlarla sohbette eden jandarma ekiplerinin faaliyeti gün boyu devam etti.