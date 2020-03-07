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Jandarmadan kadınlara çiçek

Antalya’da jandarma, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadınlara çiçek dağıttı.

Antalya'da jandarma, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadınlara çiçek dağıttı.


İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliğince, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde Kepez ilçesi Duacı Mahallesi pazar yerinde etkinlik düzenledi. Kadın jandarma ekipleri, pazar tezgahında satış yapan ve alışverişte bulunan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlayarak çiçek takdim etti. Kadınlarla sohbette eden jandarma ekiplerinin faaliyeti gün boyu devam etti.

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