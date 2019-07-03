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Jandarmadan kenevir operasyonu

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 110 kök kenevir bitkisi, 10,980 gram kubar esrar ve 700 gram kenevir tohumu ele geçirdi.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 110 kök kenevir bitkisi, 10,980 gram kubar esrar ve 700 gram kenevir tohumu ele geçirdi.


Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı, geçtiğimiz gün Bayat Bademleri Mahallesi'nde 24 kilogram kubar esrar ve 80 kök Hint keneviri ele geçirmişti. Bu operasyonun ardından bir ihbarı değerlendiren Bozova Karakol Komutanlığı ekipleri, Yelten Mahallesi'nde Z.Ç. isimli vatandaşın bahçesinde ve eklentilerinde 110 kök kenevir bitkisi, 10,980 gram kubar esrar ve 700 gram kenevir tohumu ele geçirdi. Gözaltına alınan Z.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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