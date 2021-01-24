Jandarmadan kısıtlama saatinde kaçak kazıya suçüstü

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kısıtlama gününde kaçak kazı yapan 3 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Kültür ve Tabiat Varlığını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapılıp gözaltına alınan 3 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 10 bin 407 TL ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Konyaaltı ilçesi Çitdibi Mahallesinde kaçak kazı yapılacağı ihbarını alan Konyaaltı İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri hareket geçti. Elde edilen adrese baskın yapan jandarma, S.İ., N.Y. ve S.Y. 'yi kazı yaparken suçüstü yakaladı. Olay yerinde ele geçirilen balyoz, 3 adet kürek, 1 adet manivela demir ve 1 adet kazmaya el konuldu. Cumhuriyet savcılığı talimatıyla şüpheliler gözaltına alınırken, Sokağa Çıkma Kısıtlamasını İhlal suçundan kişi başı 3 bin 469 TL olmak üzere toplamda 10 bin 407 TL idari para cezası uygulandı.