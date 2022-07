Jandarmadan Kur'an Kursu öğrencilerine trafik eğitimi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde jandarma trafik ekipleri tarafından Kur'an Kursu öğrencilerine trafik eğitimleri verildi.

Gazipaşa İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı Jandarma Trafik Ekipleri tarafından Aydıncık Merkez Camii'nde yaz Kur'an Kursu öğrencilerine trafik eğitimleri verildi. Cumhurbaşkanlığı Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı çerçevesinde trafik eğitimlerinin sadece okullarda değil “Her an, her yerde, her durumda trafik eğitimi” mottosuyla ekipler; başta yaya önceliği, trafik ışık ve işaretleri, bisiklete binme kuralları, karşıdan karşıya geçme kuralları, emniyet kemerinin faydaları konularını çocukların anlayacağı dilde uygulamalı olarak anlattı. Ekipler, eğitimlere katılan öğrencilere eğitim sonunda boyama kitabı ve çeşitli hediyeler verdi. Eğitimin; her an, her yerde, her durumda verilmesi gerektiğini söyleyen ekipler, bundan sonraki süreçte de Antalya il merkez ve ilçelerinde bu tür faaliyetlerin devam edeceğini bildirdi.