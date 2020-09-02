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Jandarma'dan Mahallelerde, Covid-19 denetimi

İçişleri Bakanlığı tarafından Valiliklere gönderilen “’COVİD-19 Tedbirleri Denetimleri’” genelgesi doğrultusunda Korkuteli’nde de Jandarma ekipleri tarafından denetimler sıklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Valiliklere gönderilen “'COVİD-19 Tedbirleri Denetimleri'” genelgesi doğrultusunda Korkuteli'nde de Jandarma ekipleri tarafından denetimler sıklaştırıldı.


Jandarma ekipleri, yol kontrollerinde ve denetimlerde maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol ederek vatandaşlara uyarılarda bulundu. Jandarma, yapılan yol kontrollerinde maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulmasının insan ve toplum sağlığı için önemine dikkat çekti.

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