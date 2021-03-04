Jandarmadan makaron operasyonu

Antalya'da sigara tütünü ile doldurulmuş makaron satışı yapan bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü, Kemer JASAT Timi ve Merkez Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kemer İlçesi Göynük Mahallesi'nde bir tütüncüye baskın yapıldı. O.U isimli şahsın satışa hazırlanmış halde 6 bin 380 adet sigara tütünü ile doldurulmuş makaron satışı yaptığı belirlenirken 14 kilogram açıkta sarmalık kıyılmış tütün tespit edildi. O.U.'ya toplam 698 TL idari yaptırım cezası uygulanırken yakalanan malzemelere el konuldu. İfadesi alınan O.U. serbest bırakıldı.