İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarmadan öğrencilere kitap

Antalya’nın Kaş ilçesinde Jandarma Komutanlığı yarıyıl tatili öncesi karne alan öğrencilere kitap dağıttı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde Jandarma Komutanlığı yarıyıl tatili öncesi karne alan öğrencilere kitap dağıttı.


Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı, okullarda karne alan çocukların sevincine ortak oldu. Jandarma personeli, karne alan öğrencilere kitap, kalem ve benzeri hediyeler verdi.


Öğrenciler karne almanın ve jandarmanın dağıttığı hediyelerin sevincini yaşadı. İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kenan Dallı, karnesini alan tüm öğrencileri kutladığını ifade ederek, “Karnedeki notlarınız ne olursa olsun umudunuzu, cesaretinizi, çalıştığınız takdirde başarabileceğinize dair inancınızı ve güveninizi hep diri tutmanızı diliyorum.” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.