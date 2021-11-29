İhlas Haber Ajansı

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Jandarma'dan öğrencilere trafik semineri

Antalya’nın Elmalı ilçesinde Jandarma ekipleri, 146 öğrenciye genel trafik konuları hakkında seminer verdi.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde Jandarma ekipleri, 146 öğrenciye genel trafik konuları hakkında seminer verdi.


Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Elmalı ilçesi Bayralar Mahallesi Durmuşyener İlk-Orta ve İHO Okulunda 146 öğrenciye, karayolu üzerinde yayaların doğru hareket tarzları, bisiklet kullanırken dikkat edilecek hususlar, emniyet kemeri ve kask kullanımın önemi, okul servis araçlarında öğrencilerin harekat tarzı ve okul içinde ve dışında uyulması gereken pandemi kuralları hakkında seminer verdi.

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