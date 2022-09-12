İhlas Haber Ajansı

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Jandarmadan okul servis araçlarına yönelik denetim

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Antalya merkez ve ilçelerinde okulların açılması ile birlikte okul servis araçlarına eş zamanlı trafik denetimi yaptı.


2022-2023 yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde, toplam 206 okul servisi sürücüsüne ve 411 öğrenciye eğitim ve bilgilendirme yapılarak çocukların güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için Trafik Jandarması ekipleri tarafından çocuklara emniyet kemeri takmanın önemi ve servis araçlarında hal ve hareket tarzları anlatıldı. Servis araçlarında bulunması gereken araç, gereç ve malzemeler kontrol edilerek servis araç sürücülerine de yol kenarı bilgilendirmesi yapılarak eğitim verildi.


Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından eğitim öğretim yılı boyunca denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.

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