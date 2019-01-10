Jandarmadan okul servisi denetimi

Antalya'da jandarma ekipleri, okul servis araçlarını denetledi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı, Konyaaltı Jandarma Trafik Timleri ‘Güvenli Okul Projesi' kapsamında valilik kararıyla kent merkezindeki okulların önünde servisleri durdurup, denetim yaptı.

Jandarma ekibi, dur levhası ve okul taşıtı etiketinin mevzuata uygun olup olmadığı, öğrencilerin seyahat ettiği koltuk sayısının aracın tescil belgesindeki bilgileri ile uyumlu olup olmadığı, servislerde fazla öğrenci taşınıp taşınmadığı, araçlarda uygun kıyafetli,eğitim sertifikasi bulunan rehber personelin bulunup bulunmadığı denetledi.

Emniyet kemerlerinin kontrol edildiği denetlemede, güvenlik kamerası, sürücülerin yeterlilikleri, araçların bakımı, otomatik açılır kapının bulunup bulunmadığı, servis araçlarında öğrencilerin kolayca ulaşabileceği camların sabit açılmayan camlardan olup olmadığı, araçlarda temizlik ve hijyen konularına dikkat edilip edilmediği noktalarında incelemeler yapıldı.

Okul servis denetimlerinde araçların yanı sıra şoförler ve servis hostesleri de Genel Bilgi Taramasından (GBT) geçirildi ve yetki belgeleri kontrol edildi. Uygulamada, yönetmeliğe uygun taşıma yapmayan servis araçlarının İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirileceği belirtildi.

Denetimlerde, okul servis yönetmeliğine aykırı bulunan bazı araçlara cezai işlem uygulandı.