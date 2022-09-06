Jandarmadan sahte alkol operasyonu

Antalya'nın Aksu ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda kaçak 250 litre etil alkol, 20 litre viski, 2 litre votka ele geçirildi.

Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince E.C. isimli şahsın Ermenek mahallesinde bulunan evinde Kaçak/sahte alkol sattığının tespit edildi. Bunun üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince adreste arama yapıldı. Yapılan aramada 250 litre etil alkol, 20 litre viski, 2 litre votka, 2 bin 450 adet içki şişesi, 180 adet kapişon, 400 adet etiket, 950 adet sahte bandrol, 255 adet bilyeli kapak ele geçirildi.

E.C isimli şahıs gözaltına alınarak adli tahkikata başlanıldığı bildirildi.