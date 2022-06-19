Jandarmadan sazlıkta Hint keneviri üretimine suçüstü

Antalya'nın Finike içesinde sazlık alanda yasadışı kenevir üretimi yaptığı tespit edilen şüpheli yakalandı, 12 kök Hint kenevirine el konuldu.

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Finike ilçesi, Hasyurt Mahallesi'nde yasa dışı kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisinin alınması üzerine operasyon düzenlendi. S.S. isimli şüpheli Hasyurt Mahallesi Mahmut Esen Parkı mevkiindeki sazlık arazi içerisinde saksılar içindeki 12 kök kenevir bitkisini suladığı ve bakımını yaptığı esnada yakalandı. S.S. hakkında adli işlem başlatıldı.