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Jandarmadan silah operasyonu

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçak silah satışı yaptığı belirlenen bir kişi yakalanırken, 4 adet tabanca, 6 adet fişek, 1 adet muşta ve 2 adet av tüfeği ele geçirildi.


Manavgat'ta H.O. isimli şahsın kaçak silah satışı yaptığı bilgisi Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerini harekete geçirdi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda İlçe Jandarma Komutanlığı KOM timi ve Asayiş ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla H.O. yakalanırken, yapılan aramalarda 4 adet 9 mm tabanca, 6 adet 9 mm fişek, 1 adet muşta ve 2 adet av tüfeği ele geçirildi.

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