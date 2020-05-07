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Jandarmadan takograf, yetki belgesi ve tonaj kontrolü

Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik tim komutanlığı ekipleri, Korkuteli-Bucak Devlet Karayolu, Korkuteli-Elmalı Devlet Karayolunda denetimlerini artırarak özellikle takograf, yetki belgesi, SRC belgesi, tonaj kontrolü yaptı.


Korkuteli Jandarma Trafik tim komutanlığı ekipleri, yol uygulamalarına devam ediyor. Korkuteli'nin değişik bölgelerinde uygulama yapan Jandarma Trafik tim komutanlığı ekipleri, son zamanlarda ülke genelinde ağır yük taşıyan araçlar kamyon, çekici gibi kazalarda artış olduğundan dolayı İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda Korkuteli -Bucak Devlet Karayolu, Korkuteli- Elmalı Devlet Karayolunda denetimlerini artırarak özellikle takograf, Yetki belgesi, SRC Belgesi, Tonaj kontrolü yaparak eksikliklere ceza işlem yaptı.


Trafik tim komutanlığı ekipleri, kontrollerin aralıklarla devem edeceğini, sürücülerin tonaj sınırını aşmamalarını istediler. Jandarma ekipleri ayrıca, ticari araç kullanan şoförler uyarı ve ikazlar yaptılar.

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