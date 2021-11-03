İhlas Haber Ajansı

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Jandarmadan tarihi eser baskını

Antalya’da bir istihbaratı değerlendiren jandarma, eve yaptığı baskında tarihi olduğu değerlendirilen kama, heykel ve desenli taş ele geçirdi.

Antalya'da bir istihbaratı değerlendiren jandarma, eve yaptığı baskında tarihi olduğu değerlendirilen kama, heykel ve desenli taş ele geçirdi.


Serik ilçesi Kökez Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisinin alınması üzerine harekete geçen KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı Asayiş ekipleri ve JASAT timi Y.K.'ye ait evde arama yaptı. Aramada 1 adet 50 cm uzunluğunda kama kılıç, 1 adet kahverengi heykel taş ve 2 adet renkli desenli taş ele geçirdi. Olayla ilgili şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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