Jandarmadan turistlere 3 dilde trafik bilgilendirmesi

Yabancılara Trafik Eğitimi projesi çerçevesinde Antalya merkez ve ilçelerinde trafik jandarması ekiplerince turistlere kendi dillerinde trafik eğitimleri verildi. İngilizce, Almanca ve Rusça bilen jandarma personelinin katıldığı eğitimlerde farklı ülkelerden 3 bin turiste kendi dillerinde broşürler dağıtıldı, hediyeler verildi. Hazırlanan afişler Antalya merkez ve ilçelerdeki bilboardlarda sergilendi.