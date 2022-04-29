Jandarmadan uçamaz haldeki kartala yardım eli

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri devriyeleri esnasında buldukları bitkin ve uçamaz haldeki kartalı tedavisi yapılmak üzere Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği yetkililerine teslim etti.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından, Orta Akdeniz'de denize yakın en yüksek dağ olan Cebel-i Reis Dağı'nın batısında bulunan Alanya Dim Çayı, Dim Yaban Hayatı Koruma sahasında gerçekleştirilen devriye esnasında doğada bitkin ve uçamaz halde bir kartala rastlandı. Bitkin haldeki kartal, tedavisinin yapılması ve ardından doğaya salınması için Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği yetkililerine teslim edildi.